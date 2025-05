Caxias afunda o Figueirense na lanterna da Série C e Londrina empata com São Bernardo

A quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro foi encerrada nesta segunda-feira, com os dois últimos jogos. O destaque ficou para a grande vitória do Caxias sobre o Figueirense, no Estádio Orlando Scarpelli, por 3 a 2, subindo para o G-4 e afundando os catarinenses na lanterna da competição.

Mesmo fora de casa, o Caxias passou por cima do Figueirense. Welder marcou duas vezes para os visitantes, enquanto Lucas Dias descontou. No segundo tempo, Tomas Bastos fez o terceiro do time gaúcho, e Ligger marcou o segundo do Figueirense no fim, definindo o resultado.

A vitória levou o Caxias para a quarta posição, com nove pontos, colado no trio Ituano, Ponte Preta e Maringá, todos com dez pontos. O Figueirense segue na lanterna, com somente um ponto conquistado em quatro jogos.

Em duelo de pouca emoção, São Bernardo e Londrina ficaram no empate sem gols no Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo. A segunda etapa ainda foi recheada de oportunidades, mas as defesas passaram invictas. O time do ABC Paulista parou na 11ª colocação, com cinco pontos, enquanto o Londrina se distanciou dos líderes, caindo para o quinto lugar, com oito pontos.