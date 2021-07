Cavendish vence etapa histórica e se iguala a lenda no Tour de France O britânico Mark Cavendish (Quick-Step) se igualou ao lendário ciclista belga Eddy Merckx com a vitória desta sexta-feira na 13ª etapa do Tour de France, em Carcassonne.

O britânico Mark Cavendish (Quick-Step) se igualou ao lendário ciclista belga Eddy Merckx com a vitória desta sexta-feira na 13ª etapa do Tour de France, em Carcassonne. Ao cruzar a linha de chegada em primeiro, o ciclista alcançou a 34ª vitória na competição – quarta nesta edição. Na disputa pela camisa amarela, Tadej Pogačar segue na liderança com os resultados da classificação individual.

Nos 219,9 quilômetros entre Nimes e Carcassone, Cavendish cruzou a linha de chegada com 5h04’29. O companheiro de equipe dinamarquês Michael Mørkøv ficou em segundo, com o francês Jasper Philipsen em terceiro.

– Se qualquer uma das minhas vitórias pode inspirar qualquer criança a competir o Tour quando eles crescerem, então isso é o que mais significa para mim – disse emocionado o britânico após entrar para história.

Cavendish tem duas oportunidades para conseguir superar a marca do belga Merckx nesta edição do Tour de France. As chances serão nas provas planas na antepenúltima e última etapa, que culminarão com chegada no Champs-Elysée.

– Um aspecto importante também é a questão de quanto a equipe é importante, ou seja, todas as etapas ele está ganhando nesse tour, a equipe dele está levando. Está muito completa lá na frente defendendo ele nos momentos certos, levando ele até a chegada, ou seja, a questão time é importante. Se ele não tivesse três, quatro caras muito bons e organizados taticamente para fazer a chegada, ele talvez não conseguisse esse êxito de ganhar tantas etapas e consequentemente igualar o recorde de Merckx – analisa o diretor de prova do L’Étape Brasil, Fernando Cheles.

Na liderança das tradicionais camisas do Tour de France, o esloveno Tadej Pogačar continua vestindo a camisa amarela (líder da classificação individual) e lidera na camisa branca (mais jovem). Já o britânico Mark Cavendish veste a camisa verde (pontos), com o colombiano Nairo Quintana na de bolinhas (líder das montanhas).

No sábado, os ciclistas enfrentam uma etapa de média-montanha entre Carcassonne e Quillan. Serão percorridos 183,7 quilômetros.

E MAIS:

Veja também