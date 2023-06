Editora3i Editora3 https://istoe.com.br/autor/editora3/ 30/06/2023 - 8:00 Compartilhe

Está de volta à Argentina o avião Skyvan PA-51, um fúnebre monstrengo mecânico, espécie de “caveirão do ar”, emblemático da sanguinária ditadura militar instaurada no país em 1976 e que perdurou por sete anos. Trata-se da aeronave que fazia os criminosos “voos da morte”, sobretudo em 1977, no governo do general Jorge Rafael Videla. Opositores do regime ditatorial – como integrantes do grupo Mães da Praça de Maio que exigiam dos órgãos repressivos informações sobre seus filhos desaparecidos ao serem presos – eram embarcados à força nesse avião e, em determinado ponto da derradeira viagem, seus algozes os atiravam, vivos, ao mar. Não há, no entanto, ditadura serial killer que não deixe vestígios. Assim, hoje se sabe, por exemplo, que dessa forma morreram no mar três fundadoras das “Mães da Praça de Maio”: Esther Ballestrino, Azucena Villaflor e Maria Ponde. Também foram vítimas dos “voos da morte” as freiras francesas Aline Domon e Léonice Duquet. O avião foi descoberto nos EUA, em uma empresa de paraquedismo.

SOCIEDADE

A droga que a Casa Branca considera “ameaça à segurança dos EUA”

O arrasador opioide sintético fentanil, criador de dependência em seus usuários, tomou o lugar da heroína (ele é 50 vezes mais potente), tanto nas calçadas quanto nas coberturas de Nova York. Em um ritmo alucinante, entra em cena agora outra droga a substituí-lo: está-se falando de uma substância não opioide, mas que possui maior capacidade ainda de viciar, conhecida como tranq. Além de seu efeito psíquico, provoca doloridas feridas na pele. O seu verdadeiro nome é xilazina, medicação que se prescreve para sedação e analgesia de animais de grande porte. Como todo remédio, esse também tem de ser administrado da forma medicamente adequada, mas é outro o caso de pessoas que dele fazem uso incontrolado. Para se ter ideia de seu potencial destruidor, o governo de Joe Biden se pronunciou sobre o assunto: a Casa Branca considera a droga uma “ameaça à segurança dos EUA”.

CIÊNCIA

A origem da vida, a 1,5 milhão de quilômetros da Terra

Pela primeira vez na história da humanidade foi detectada no espaço a molécula de carbono dotada de imprescindibilidade ao surgimento de todas as demais moléculas, também de carbono, formadoras da vida e essenciais à sua manutenção — é como se ela fosse o ponto de partida. Trata-se da CH3+ (cujo nome verdadeiro é cátion metila). O anúncio foi feito pela Nasa e o mérito da detecção é do telescópio James Webb. Cientistas de todo o mundo comemoraram esse inédito olhar para a CH3+, e não sem razão: nas últimas décadas o espaço é vasculhado constantemente com o objetivo de localizá-la para que se avance nas pesquisas sobre a formação da Terra. O telescópio registrou a presença da CH3+ em um sistema estelar. “Essa detecção não apenas valida a incrível sensibilidade do James Webb, mas também confirma a importância da CH3+ na química interestelar”, declarou Marie-Aline Martin-Drumel, da Universidade de Paris-Saclay e integrante da equipe que atuou na localização da molécula.

Celebridade

Madonna é hospitalizada e adia turnê

Ao ser encontrada sem sentidos em sua residência, em Nova York, no sábado 24, a cantora Madonna, 64 anos, foi imediatamente hospitalizada. Diagnosticada com “grave infecção de origem bacteriana”, ela teve de ser intubada e transferida para UTI. Com isso, obviamente, está adiado o início da turnê, antes programado para o dia 15 de julho, em comemoração aos seus 40 anos de carreira. Na quinta-feira 29 o empresário Guy Oseary declarou que a cantora já não mais estava com sonda na cavidade da traquéia, mas seguia sob rigorosos cuidados médicos.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias