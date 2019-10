Cavalos da PM ganham bênção no Dia de São Francisco

Responsáveis pelo policiamento em grandes eventos, entre eles o Rock in Rio, que termina neste domingo, os cavalos da polícia montada da PM receberam, nesta sexta-feira, a bênção do Major Capelão Núbio Montenegro pelo Dia de São Francisco de Assis, protetor dos animais. Na ocasião, os policiais e veterinários do Regimento de Polícia Montada Coronel Enyr Cony dos Santos, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, também foram abençoados.

A solenidade foi no regimento de polícia montada – Divulgação

Além dos grandes eventos, como jogos no Maracanã, eles também patrulham outros pontos da cidade como Centro, Urca, Lapa, Catete, Glória e também Campo Grande.