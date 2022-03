Cavalo na via causa acidente com vítima fatal após carro cair em barranco

Um acidente em Minas Gerais deixou uma vítima fatal, um homem de 63 anos, que colidiu com um cavalo que estava na rodovia MG-238. Após atropelar o animal, o veículo caiu de um barranco, causando a morte do motorista.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma pessoa teria saído do carro após o acidente, mas o condutor foi encontrado sem vida. Não se sabe o estado de saúde do passageiro. A tragédia aconteceu no bairro jardim Primavera, em Sete Lagoas, região Metropolitana de Belo Horizonte.

