‘Cavalinhos do Fantástico’ passarão a vestir camisas das seleções durante Copa do Mundo

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 10/11/2022 - 19:38 Compartilhe

Os famosos ‘cavalinhos do Fantástico’ ganharão uma versão de seleções durante o período de Copa do Mundo. O quadro futebolístico do programa, apresentado por Alex Escobar, fará a ‘passagem’ já neste próximo domingo. A informação foi dada primeiramente pelo ‘Uol’ e confirmada pelo LANCE!

Além dessa novidade, o quadro terá a inclusão de um ‘camelinho’, fazendo referência ao animal que é tido como um ícone do Qatar, país-sede da Copa do Mundo.

+ Seleção: Recuperado de lesão, Richarlison volta a jogar após quase um mês em derrota do Tottenham

– Vai ser uma festa esse negócio. Domingo, eles estreiam e durante toda a Copa, cavalinhos do mundo inteiro vem disputar a corrida! – comemorou Alex Escobar.

+ Conheça o Estádio Khalifa International, palco da Copa do Mundo que tem relação com Pelé​

Restando 10 dias para o início da Copa do Mundo do Qatar, a Seleção Brasileira se reúne em Turim, na Itália, para finalizar a preparação para o torneio. A CBF utilizará o Centro de Treinamento da Juventus antes de seguir viagem para o Oriente Médio.

E MAIS:

E MAIS:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias