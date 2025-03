Cavaliers ganham 14ª seguida na NBA com ao menos 110 pontos e igualam recorde de campeão Boston

Mesmo com elenco forte, não é comum uma equipe emplacar grande série de vitórias na competitiva NBA. O Cleveland Cavaliers vem contrariando a lógica e mostrando a cada partida que é um forte candidato ao título da temporada ao não apenas passar fácil pelos seus oponentes, como obtendo marcas históricos. Ao superar o Milwaukee Bucks fora de casa neste domingo, por 112 a 100, a equipe somou seu 14º triunfo seguido anotando ao menos 110 pontos, marca realizada na liga de basquete dos Estados Unidos somente pelo campeão Boston Celtics em 1986.

A 14ª vitória seguida do líder da Conferência Leste e dono da melhor campanha na NBA, agora com 54 triunfos e somente 10 derrotas, ofuscou boa apresentação do grego Giannis Antetokounmpo, que anotou 30 pontos e entrou para o Top 50 de maiores cestinhas da NBA ao ultrapassar Tom Chambers, que marcou 20.049 de 1981 a 1998, ao chegar a 20.077 na carreira.

Se fez valer o grande jogo coletivo dos Cavaliers em Milwaukee, com 5 jogadores anotando dois dígitos. Max Strus, com 17 pontos, é quem liderou o ataque da equipe, o astro Donovan Mitchell contribuiu com 15, enquanto Darius Garland e Evan Mobley adicionaram 13 cada, e Jarret Allen, 11.

O jogo começou equilibrado e com os Bucks na liderança do placar. Mas, os visitantes assumiram a liderança restando pouco mais de 4 minutos para o fim do primeiro quarto e, após sequência de 13 a 0, dominaram o restante da partida no Fizerv Forum, em Milwaukee.

O poderio na linha de três também fez a diferença, com os Cavaliers acertando 19 arremessos do perímetro em 47 tentativas, diante de apenas 9 do time de Antetokounmpo e Damian Lillard, que arriscaram 51 vezes.

As equipes já voltam à quadra nesta terça-feira. O Cleveland Cavaliers recebe o Brooklyn Nets para ampliar sua série positiva e o Milwaukee Bucks joga na casa do Indiana Pacers na busca pela reabilitação.

CONFIRA OS RESULTADOS DESTE DOMINGO:

Okhahoma City Thunder 127 x 193 Denver Nuggets

Dallas Mavericks 116 x 125 Phoenix Suns

New Orleans Pelicans 104 x 107 Memphis Grizzlies

Philadelphia 76ers 126 x 122 Utha Jazz

Milwaukee Bucks 100 x 112 Cleveland Cavaliers

Minnesota Timberwolves 141 x 124 San Antonio Spurs

Portland Trail Blazers 112 x 119 Detroit Pistons

Los Angels Clippers 111 x 110 Sacramento Kings

JOGOS DESTA SEGUNDA-FEIRA:

Miami Heat x Charlotte Hornets

Toronto Raptors x Washington Wizards

Brooklyn Nets x Los Angels Lakers

Atlanta Hawks x Philadelphia 76ers

Boston Celtics x Utah Jazz

Chicago Bulls x Indiana Pacers

Memphis Grizzlies x Phoenix Suns

Houston Rockets x Orlando Magic

Oklahoma City Thunder x Denver Nuggets

San Antonio Spurs x Dallas Mavericks

Golden State Warriors x Portland Trail Blazers

Sacramento Kings x New York Knicks