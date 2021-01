Cavalieri está liberado para voltar ao Botafogo contra o Fluminense; Forster treina bem, mas ainda é dúvida Goleiro disputa posição com Diego Loureiro, que foi bem nas partidas mais recentes do Alvinegro. Defensor, que se recupera de lesão na coxa direita, saberá se está apto sábado

O técnico Eduardo Barroca tem chance de contar com novidades entre os titulares do Botafogo para o clássico diante do Fluminense. O goleiro Diego Cavalieri foi liberado nesta sexta-feira pelo departamento médico alvinegro e está em plenas condições para voltar a ser titular da meta.

No entanto, Barroca ainda não definiu se manterá Diego Loureiro como titular. O jovem teve bom rendimento contra o Santos e o Atlético-GO.

Uma mudança confirmada é no setor defensivo. Como Kanu está de malas prontas para atuar no futebol mexicano e já se despediu de seus companheiros do Alvinegro, há expectativa quanto à situação de Rafael Forster. Embora o defensor tenha participado bem da atividade, o departamento médico do clube ainda não assegurou seu retorno. Forster teve lesão de grau 2 na coxa direita.

Ainda há um dilema em relação aos parceiros de Pedro Raul no setor ofensivo. Kalou e Warley disputam com Matheus Nascimento e Matheus Babi a titularidade.

A escalação provável é: Diego Loureiro (Diego Cavalieri); Kevin, Marcelo Benevenuto, Rafael Forster (Sousa) e Victor Luis; José Welison, Caio Alexandre e Bruno Nazário; Matheus Babi (Kalou), Matheus Nascimento (Warley) e Pedro Raul.

