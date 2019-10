Cavalieri destaca boa atuação, mas já diz pensar em clássico com o Vasco

A derrota do Botafogo por 1 a 0 para o Palmeiras, na noite deste sábado, no Pacaembu, ficou de bom tamanho ao time carioca, que só não deixou o campo com um placar mais elástico graças a atuação de gala do experiente goleiro Diego Cavalieri.

“A gente trabalha com o intuito de poder ajudar. A gente tem que estar pronto quando tem oportunidades. Foi um jogo que a gente estava bem, mas tomamos um gol bobo. Agora é descansar porque temos um clássico pela frente”, disse Cavalieri.

O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira, quando faz o clássico contra o Vasco, às 21h30, em São Januário. A partida vai marcar a reestreia do técnico Alberto Valentim, que esteve no Pacaembu acompanhando o jogo neste sábado.

“A gente espera que possa chegar e somar. É um cara que tem histórico vitorioso no clube, ontem (sexta-feira) já bateu um papo com a gente”, comentou Cavalieri, que lembrou de Eduardo Barroca: “O futebol está muito louco. Perde dois, três jogos, ninguém presta, o treinador paga o preço. O Barroca é um cara fantástico”.

Para o clássico, o Botafogo deve ter a volta de jogadores importantes, como o meia Cícero e os atacantes Rodrigo Pimpão e Diego Souza, que cumpriram suspensão automática neste sábado.