Cautela externa impede alta do Ibovespa por minério de ferro, em dia de ata do Fed

Estadão Conteúdo 22/05/2024 - 11:25

O quadro cauteloso no exterior, antes da divulgação da ata do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) às 15 horas e do balanço da Nvidia, do setor de tecnologia dos EUA, contaminam o Ibovespa. A maioria das bolsas norte-americanas cai e o petróleo recua acima de 1,00%, enquanto os rendimentos dos Treasuries sobem.

Os movimentos refletem as incertezas em relação ao início do processo de flexibilização monetária nos Estados Unidos, dada a inflação resiliente.

Nem mesmo anima o Ibovespa a alta de 2,73% do minério de ferro em Dalian, na China, – a quinta seguida. Só as ações da Vale reagem moderadamente: subiam 0,47% perto das 11 horas.

A queda do Índice Bovespa reflete um pouco o recuo do petroleo, descreve Mônica Araujo, estrategista de renda variável da InvestSmart XP, a despeito da elevação do minério. “Não sabemos se essa elevação do minério é estrutural ou pontual. Assim, o investidor prefere não tomar tanta posição, enquanto espera o balanço da Nnvidia após o fechamento dos mercados. Ficará de olho ainda mais nas provisões da companhia do que no resultado em si. O mercado vai olhar o que a empresa vai indicar de crescimento à frente”, diz.

Na terça, o principal indicador da B3 fechou em baixa de 0,27%, aos 127.411,55 pontos, sendo o terceiro encerramento negativo.

No Brasil também persistem dúvidas quanto à política monetária, além das questões fiscais e inflacionárias, o que tem levado à percepção de que o juro básico encerrará este ano em dois dígitos e não mais na faixa dos 9,00% como se estimativa antes no mercado.

“Avaliamos que a Selic será reduzida a 10,25% ao ano em meados de junho; e será mantida nesse patamar por um período prolongado, ao menos até meados de 2025”, avalia em relatório a LCA Consultores. “Mas essa perspectiva de um corte adicional da Selic em junho está condicionada a uma acomodação de riscos”, completa.

Para Pedro Salles, cofundador e CEO da Legend Investimentos, um cenário de juro alto acaba por influenciar o sentimento de alocação do investidor estrangeiro com o Brasil, o que pode direcioná-lo para outros mercados da América Latina. “Juro alto desestimula um pouco o crédito e as empresas tendem a crescer menos”, avalia.

Em dia de agenda esvaziada de indicadores, os investidores monitoram a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em audiência pública da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara sobre a política econômica do País.

Aliás, Haddad disse ontem que as medidas elaboradas pela equipe econômica para compensar a perda arrecadatória com a prorrogação da desoneração da folha dos 17 setores e dos municípios em 2024 devem ser divulgadas ainda nesta semana.

Às 11h20, o Ibovespa caía 0,80%, aos 126.396,61 pontos, ante recuo de 0,81%, na mínima aos 126.377,43 pontos, depois de abrir aos 127.411,55 pontos, também a máxima, com variação zero. Petrobras cedia perto de 0,05%.