Cautela externa e interna impede alta do Ibovespa

O cenário externo levemente negativo e preocupações internas renovadas em relação à inflação e ao quadro político podem impedir o Ibovespa de fechar o mês com o quarto avanço seguido. Em contrapartida, deve terminar o mês de junho e também o primeiro semestre com valorização. Até o momento, acumula alta de 0,71% em junho e de 6,80% na primeira parte de 2021.

“De certa forma, o primeiro semestre foi positivo, e obviamente o que realmente mudou a percepção negativa do início do ano foram as revisões para cima do PIB, que começaram na faixa de 3,5% e agora estão em torno de 5%”, descreve Robert Balestrery, sócio fundador da SWM Investimentos, escritório plugado ao BTG Pactual.

Hoje, o dólar voltou a operar na faixa de R$ 5,00, depois de a mínima ter marcado R$ 4,9529 mais cedo. Além de o dia ser marcado pelo vencimento da Ptax, o encerramento do mês, do segundo trimestre e do primeiro semestre também embutem cautela, assim como os ruídos políticos.

Em meio à série de crises do governo, com acusações de corrupção na negociação de compra de vacinas, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) manteve o silêncio e optou por publicar, em sua conta no Twitter, um vídeo que explica o funcionamento do sistema de voto impresso.

No exterior, enquanto há rápida disseminação da variante Delta de covid-19 pelo mundo, o tom é de cautela, diante da preocupação de que isso comprometa a recuperação econômica global. E mesmo com o resultado acima do esperado da criação de vagas de emprego no setor privado dos EUA, a maioria das bolsas americanas tem alta moderada, enquanto o Nasdaq cede. Investidores esperam novas sinalizações de membros do Fed sobre a política monetária ainda hoje.

De acordo com a pesquisa ADP, houve geração de 692 mil vagas nos EUA em junho. O número veio acima da expectativa de analistas, de 550 mil. A ADP, contudo, revisou para baixo sua estimativa de geração de empregos em maio, de 978 mil para 886 mil.

Apesar de reconhecer a importância do indicador, o índice da ADP tem mostrado um “desvio-padrão” alto em relação ao relatório oficial do mercado de trabalho americano, ressalta Balestrery.

O chamado payroll será divulgado na sexta-feira. “É o que deve dar a diretriz para os juros de dez anos. O grande x do mercado é se o Fed está certo em dizer se a inflação voltará à meta de 2,2% ou se não voltará”, avalia Balestrery. Às 9h44, o juro de dez anos dos EUA cedia para a faixa de 1,46%.

Além de ruídos políticos, a crise política segue no radar dos investidores, dadas as incertezas que envolvem o assunto e dado o momento de inflação já elevada. Depois de reajustar a tarifa da bandeira vermelha 2 ontem em 52%, para julho, a Aneel já prepara o terreno para novo aumento nos próximos meses. O plano em debate prevê que a taxa extra possa ser elevada dos atuais R$ 9,49 a até R$ 11,50 a cada 100 quilowatts-hora consumidos.

Em relação ao político, após a denúncia dos irmãos Miranda, o ministro da Saúde Marcelo Queiroga confirmou a suspensão “temporária” do contrato para a aquisição da vacina indiana contra a covid-19 Covaxin.

Internamente, cita Balestrery, os ruídos negativos ainda contemplam a segunda fase da proposta de reforma tributária que está sendo digerida pelo mercado. Segundo ele, é preciso ver o que realmente avançará, será aprovado, pois há questões que não fazem muito sentido, como por exemplo, a tributação de fundos imobiliários. Já quanto ao político, cita que as denúncias podem enfraquecer o governo, mas não a ponto de levar a um impeachment do presidente Jair Bolsonaro.

Apesar de alguns fatores negativos, a valorização das commodities dá algum alívio ao Ibovespa. Petrobras ON tinha alta de 0,27% e PN caía 0,14%. Já as ações da Vale subiam 1,44%, após elevação de 0,82% nas cotações do minério de ferro negociado no porto chinês de Qingdao, a US$ 214,08 tonelada, e em meio a relatos sobre antecipação de dividendos.

Ainda sobre a mineradora, a companhia deve colocar em operação definitiva, nos próximos meses, uma frota de dez caminhões fora de estrada autônomos em Carajás, no Pará, a maior mina a céu aberto do mundo. Com capacidade para transportar 240 toneladas, os veículos vêm sendo testados na rota entre a frente de lavra e a área de descarga do minério de ferro. O Ibovespa caía 0,22%, aos 127.052,56 pontos, após mínima aos 126.603,07 pontos.

Em tempo: no dia 28, o fluxo de estrangeiro na B3 foi positivo em R$ 240 milhões

