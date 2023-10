Causa do conflito Hamas-Israel é ‘injustiça histórica’ aos palestinos, diz chanceler chinês

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/10/2023 - 11:08 Compartilhe

O ministro chinês das Relações Exteriores, Wang Yi, afirmou nesta sexta-feira (13) que a causa do conflito entre Israel e o Hamas é uma “injustiça histórica” contra os palestinos, depois de se reunir em Pequim com o chefe da Política Externa da UE, Josep Borrell.

“A raiz deste problema reside no longo atraso em tornar realidade a aspiração da Palestina de estabelecer um Estado independente e no fato de que não se corrigiu a injustiça histórica sofrida pelo povo palestino”, declarou Wang, após a reunião com Borrell.

