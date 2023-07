Causa de morte de Sinead O’Connor ‘não é considerada suspeita’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/07/2023 - 10:52 Compartilhe

A cantora irlandesa Sinéad O’Connor, falecida aos 56 anos na última quarta-feira (26), foi encontrada “inconsciente” em uma casa em Londres, de acordo com a polícia britânica nesta quinta-feira (27), acrescentando que sua morte “não é considerada suspeita”.

“A polícia recebeu uma ligação às 11h18 (07h18 no horário de Brasília) na quarta-feira, 26 de julho, para relatar uma mulher inconsciente em um endereço residencial na área SE24”, um código postal do sudeste da capital britânica, informou a Scotland Yard.

“Uma mulher de 56 anos foi declarada morta no local (…) A morte não é considerada suspeita”, acrescentou a polícia britânica sem especificar o seu nome, de acordo com o regulamento policial do Reino Unido.

A família da cantora havia anunciado sua morte um dia antes, na mídia irlandesa.

“Com grande tristeza anunciamos o falecimento da nossa querida Sinead. Sua família e amigos estão devastados e pedem privacidade neste momento difícil”, indicou a família em um comunicado divulgado pelo canal público RTE.

O’Connor alcançou fama mundial em 1990 com a canção “Nothing Compares 2 U”, escrita por Prince. Seus dois primeiros álbums, “The Lion and The Cobra” e “I Do Not Want What I Haven’t Got” foram grandes sucessos comerciais.

A cantora, que em 2018 anunciou sua conversão ao Islã, gerou controvérsias com uma série de polêmicas.

A irlandesa nascida em Dublin disse que foi maltratada por sua mãe durante a infância e criticou energicamente a Igreja Católica, a qual acusava de não ter protegido as crianças vítimas de abusos sexuais por religiosos. Em 1992, rasgou um retrato do papa João Paulo II em uma televisão americana.

– “Talento inigualável” –

Nos últimos anos, a cantora apareceu nas redes sociais falando sobre seus problemas de saúde física e mental e até mesmo sobre pensamentos suicidas e o seu diagnóstico de transtorno de bipolaridade.

Em 2022, a irlandesa perdeu o filho Shane, de 17 anos, que tirou a própria vida. Dias após o ocorrido, foi internada depois de afirmar nas redes sociais que também estava considerando o suicídio.

No início de julho, ela publicou um vídeo em uma conta da rede social Twitter, agora renomeada como X, no qual afirmava a titularidade daquele perfil e falava sobre o luto após o suicídio do filho.

Líderes políticos, atletas e músicos fizeram homenagens à O’Connor nas redes sociais.

O presidente da Irlanda, Michael Higgins, elogiou seu “comprometimento corajoso com as questões importantes que ela trouxe à atenção do público, não importa o quão desconfortáveis essas verdades”.

O primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, também se pronunciou.

“A música de O’Connor foi apreciada em todo o mundo e seu talento era inigualável e sem comparação”, disse.

“O mundo perdeu um artista com voz de anjo”, lamentou o lutador de MMA Conor McGregor.





Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias