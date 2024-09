Causa da morte de Obi Ndefo, ator de ‘Dawson’s Creek’, é revelada; saiba

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/09/2024 - 8:11 Para compartilhar:

ALERTA: este texto aborda assuntos como anorexia, bulimia e compulsão alimentar, o que pode ser gatilho para quem enfrenta tais distúrbios. Caso você se identifique, não continue o texto e procure ajuda profissional. O Programa de Tratamento de Transtornos Alimentares (Protal), realizado pelo SUS, oferece suporte psicológico aos interessados.

Obi Ndefo, conhecido pelos trabalhos nas séries de TV “Jornada nas Estrelas” e “Dawson’s Creek”, morreu devido a transtornos alimentares.

Nkem Ndefo, irmã do ator, falou sobre o assunto ao jornal britânico “The Sun”. “Tragicamente, o coração de Obi desistiu da sua longa luta contra o distúrbio alimentar ortorexia”, disse.

+ Obi Ndefo, ator de ‘Dawson’s Creek’, morre aos 51 anos

Ela explicou que decidiu abrir a causa da morte a todos para servir como um alerta para pessoas que também sofrem com o transtorno, caracterizado por uma preocupação excessiva com a alimentação saudável.

Nkem contou que o irmão havia começado a seguir uma dieta em que se alimentava apenas de alimentos crus e veganos. “Em retrospecto, foi o começo da ortorexia, e ela era mais sobre controlar a comida do que a saúde. A gravidade do transtorno só aumentava”, relembrou.

Obi Ndefo morreu aos 51 anos de idade. Ele era formado em artes cênicas pela renomada universidade de Yale, nos Estados Unidos. O ator era conhecido principalmente pelo trabalho em Dawson’s Creek, quando interpretou o cunhado da personagem de Katie Holmes.

Além do trabalho com atuação, ele também fazia parte de um grupo que defendia o ensino de artes nas escolas públicas, era escritor e professor de ioga.

Em agosto de 2019, Obi sofreu um grave acidente de carro e perdeu as duas pernas. Ele estava no estacionamento de um supermercado, colocando as compras no carro, quando um carro o atingiu. Desde então, ele usava duas próteses na perna.