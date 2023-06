Cauda longa: como o conceito pode fazer a diferença para o seu negócio?

O conceito de cauda longa, descrito por Chris Anderson em seu livro “A Cauda Longa”, destaca uma mudança significativa na nossa cultura e economia. Primeiramente, o autor desafia a visão de que o sucesso nos negócios está concentrado apenas nos produtos ou serviços populares, os chamados “hits”, que são tipicamente massificados para atingir o maior número de consumidores.

No entanto, a abordagem da cauda longa nos mostra que existe um vasto potencial nos nichos de mercado, permitindo que empreendedores se destaquem ao atender às necessidades específicas de segmentos mais especializados. Dessa forma, vamos compreender com mais detalhes como o conceito de cauda longa funciona.

Enquanto os produtos de massa têm alta demanda concentrada em poucos produtos, com algumas variações de formatos e tamanhos, os produtos de nicho têm uma demanda dispersa ao longo da “cauda” da curva com uma ampla gama de opções. Para exemplificar, pense na demanda por shampoo de uso diário, esse produto tem alta demanda concentrada em algumas variações de produtos, com elevada competitividade certo?

Agora imagine a demanda por shampoo natural orgânico e não é testado em animais, concorda que a demanda é muito mais específica e a concorrência menor? A cauda longa diz respeito a esses espaços de mercados que atendem a demandas específicas de um nicho do mercado.

Até esse ponto você pode dizer que não há grandes novidades, ok, concordo com você. Mas o autor vai mais longe e propõe que com a redução dos custos de produção e distribuição, especialmente no ambiente online, é possível atender a uma ampla variedade de nichos na “cauda” da curva.

Com a disponibilidade de espaço ilimitado nas prateleiras virtuais e a remoção dos gargalos de distribuição, os produtos e serviços direcionados a públicos específicos ganham destaque. Essa abordagem permite que empreendedores explorem nichos de mercado, atendendo às demandas e preferências de consumidores que antes ficavam negligenciados.

Assim, na era da cauda longa é possível uma nova perspectiva, onde o sucesso não está apenas nos hits de vendas, mas também na diversidade e especialização. Através da oferta de produtos e serviços segmentados, é possível atingir um público-alvo mais engajado e exigente, criando conexões mais profundas e duradouras.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias