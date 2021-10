Cauã Reymond vai contracenar com irmão em novela para atender último pedido da mãe

No dia 8 de novembro a novela “Um Lugar ao Sol” vai estrear na Globo, sendo a primeira novela das nove inédita após pandemia. Cauã Reymond, protagonista da trama, fez questão de atender o último pedido de sua mãe antes de morrer, que queria que o ator contracenasse com o irmão, Pável Reymond.

Cauã vai interpretar irmãos gêmeos, Christian e Christofer, que se chamará Renato após ser adotado. Um deles irá assumir a identidade do outro após a morte, incluindo o relacionamento com Bárbara (Alinne Moraes). De acordo com o ator, a ideia de chamar Pável para ser dublê foi de Alinne, que já foi casada com Cauã. “A Alinne perguntou durante uma leitura quem seria o ator que contracenaria comigo, disse que não sabia, que o Maurício Farias (diretor) estava vendo algumas pessoas, ela falou: ‘por que não é seu irmão?’. Logo depois de provar roupa, encontrei o Maurício equipe e aí comentei de forma despretensiosa. Como não foi uma ideia minha, achei interessante isso vir de uma colega de trabalho que conhecia meu irmão, pois fomos casados por três anos e ela conhece o meu irmão. Ela teve uma intuição”, contou ele durante coletiva virtual.

“Meu irmão fez um teste junto comigo, acabou que foi certeiro, porque mesmo ele não tendo uma experiência talvez técnica na televisão, ele estava no set muito carinhoso, atencioso e ao mesmo tempo eu olhava para o meu irmão de verdade. Independente de qualquer dificuldade, eu olhava para esse irmão e tinha muita emoção no olhar e era o sonho da minha mãe ver a gente junto. Antes de ela ir embora, no leito da morte, ela falou que queria continuasse junto para sempre, de alguma forma Um Lugar ao Sol trouxe esse lugar sincero”, continuou o ator.

O diretor artístico da novela, Maurício Farias, não poupou elogios ao irmão de Cauã. “O Pável é um cara muito legal e já tinha uma experiência mais amadora e ele foi incrível, nos ajudou muito. Pegou uma tarefa dificílima e ele também fez uma participação na novela. O Pável fez um personagem que aparece, e ele fez muito bem. Depois vocês vão entender o grau de dificuldade que é fazer esse tipo de cena e ele era a pessoa que estava junto nos ajudando para que o Cauã tivesse uma referência, pois ele precisa contracenar com alguém. O Pável cumpriu várias coisas difíceis muito bem. Ele nos ajudou muito, contribuindo emocionalmente, isso é muito importante. Foi muito legal, incrível”, contou.

