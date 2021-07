Cauã Reymond toma a primeira dose da vacina contra a Covid-19

Cauã Reymond contou em suas redes sociais que tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na manhã desta quarta-feira (7). Ele fez vídeos, dentro do carro, ainda na fila do esperando a vez de tomar a injeção em um posto no sistema drive-thru no Rio de Janeiro.

“Cheguei aqui pra vacinar, sou o terceiro da fila. Caí da cama. Um amigo me ligou umas 6h30, acho que era pra surfar, mas eu vim vacinar. É isso aí, vacina sim! Amém”, disse ele, filmando a fila de automóveis na sua frente.

