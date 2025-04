Cauã Reymond se pronuncia pela 1ª vez sobre desentendimento com Bella Campos

O ator Cauã Reymond, 44 anos, se pronunciou pela primeira vez sobre a polêmica com sua colega de elenco Bella Campos nos bastidores de “Vale Tudo”, remake que estreou no horário nobre da Globo há menos de um mês e no qual os atores vivem um par romântico. O artista negou os supostos desentendimentos nos bastidores da emissora e garantiu que está tudo “bem” entre ele e a colega de elenco.

“Não tem confusão nenhuma, estamos trabalhando. Ontem foi um dia maravilhoso de gravação. E hoje vai ser também, tá bom? Graças a Deus está tudo bem [entre ele e Bella]”, declarou o ator em bate-papo para o portal Léo Dias, durante a gravação de uma externa da novela na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 24.

+Exclusivo! Crise entre Bella Campos e Cauã gera prejuízo na Globo; valor impressiona

+Web aponta indireta de Alice Wegmann após boatos de briga entre atores de ‘Vale Tudo’

Ainda durante a conversa, Cauã foi questionado sobre os rumores de que cheira mal e que não usaria desodorante, situação que também teria provocado incômodo em Bella Campos. O ator manteve o bom humor ao responder .

“Eu passo, eu passo, eu passo”, insistiu ele, aos risos.

Os boatos de desentendimento começaram recentemente, após os atores terem, supostamente, sido flagrados no estacionamento dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, em uma discussão. Segundo os rumores, Bella teria tomado conhecimento de que o colega reclamou de sua atuação para a direção da novela.