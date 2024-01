Cauã Reymond posa ao lado de filha e encanta seguidores

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/01/2024 - 2:49 Para compartilhar:

Cauã Reymond deixou seguidores boquiabertos nesta terça-feira, 2, ao posar com a filha, Sofia. No Instagram, o ator mostrou registros raros ao lado da primogênita.

“Ela ❤️”, escreveu, na legenda da publicação. Nas fotos, os dois aparecem vestidos de branco e se abraçando na virada do ano.

Nos comentários, fãs do ator ficaram surpresos com a evolução da pequena, que tem 11 anos. Ela é fruto do relacionamento de Cauã com Grazi Massafera — os dois começaram a namorar em 2007, se casaram em 2011 e se divorciaram em 2013.

“Meu Deus, ela está enorme”, constatou uma. “Soso tá linda, uma mocinha”, elogiou outra. Que menina mais linda! Quanta doçura ela passa no olhar. Mistura maravilhosa da beleza dos papais”, tietou uma terceira.

Veja:

