Cauã Reymond envia flores à Ana Maria Braga e web reage após polêmicas

Ana Maria Braga contou nesta quarta-feira, 16, que recebeu flores do ator Cauã Reymond. Durante o início do programa matinal “Mais Você”, na TV Globo, a apresentadora contou que ganhou o buquê “com um belo cartão”. O presente gerou diversas respostas da web, já que Cauã está envolvido em polêmicas com a nova novela “Vale Tudo”.

De acordo com Ana Maria, os dois trocaram mensagens após a participação do carioca em uma gravação conjunta na última semana.

As ações do artista têm causado críticas nas redes sociais depois de alegações apontarem que ele teria discutido com a atriz Bella Campos nos bastidores de “Vale Tudo”. “Cauã Reymond do nada deu flores para a Ana Maria Braga kkkkkk o gerenciamento de crise”, ironizou um internauta.

Nenhuma das partes envolvidas na possível discussão se pronunciaram até o momento. A apresentadora também não emitiu nenhum comentário acerca das especulações.

o cauã reymond apelando pra passar de bom moço mandando flores pra ana maria braga 🗣️ pic.twitter.com/Y1VQKOA3Wu — lele (@lelechavxs) April 16, 2025