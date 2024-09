Cauã Reymond encontra Madonna em Milão e posa para foto histórica

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/09/2024 - 14:45 Para compartilhar:

Sinais de que você subiu na vida: ter uma foto com Madonna no Instagram da rainha do pop. Cauã Reymond apareceu em um clique publicado pela cantora, em seu perfil no Instagram, neste fim de semana.

Isso porque o ator brasileiro marcou presença, junto com dezenas de celebridades internacionais, no mesmo evento da Semana de Moda de Milão, na Itália, em que a cantora estava.

Madonna foi ao desfile da Dolce & Gabbana e tirou fotos com quem estava por lá, entre eles, Cauã – quem a veterana, inclusive, começou a seguir nas redes sociais recentemente.

+ Filho de Madonna diz que busca resto de comida no lixo e depois se explica

A cantora compartilhou uma foto sentada no colo do fotógrafo Mert Alas, mordendo um dedo, e ao lado de Reymond. O clique foi feito em um evento da marca italiana apenas para convidados especiais.

Em julho deste ano, Madonna já havia causado um furor nas redes sociais ao começar a seguir Cauã no Instagram, sendo que ela segue apenas 576 pessoas. Cauã, que segue mais de 3 mil contas, tem a cantora em sua lista.

A estrela da música está solteira desde maio deste ano. Segundo o “The Sun”, a cantora terminou o namoro com Josh Popper, de 30, por conta do ritmo frenético da “The Celebration Tour”, que passou pelo Brasil pouco tempo antes do término.

Já Cauã está oficialmente solteiro deste abril de 2023, quando se separou de Mariana Goldfarb. Os dois se casaram em abril de 2019 e, entre idas e vindas, estavam juntos desde março de 2016.