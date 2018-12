Cauã Reymond dribla autores e ficará fora das novelas por cinco anos

Cauã Reymond é um dos principais autores da Globo e também um dos mais disputados pelos autores. No entanto, após ser escalado para as últimas duas novelas das 21h, a atual e a próxima, ele não fará nenhuma delas.

O ator driblou os autores e diretores e ficará pelo menos cinco anos afastado das novelas. As informações são do jornalista Daniel Castro, do Notícias da TV.

A estratégia para ficar longe das novelas foi se envolver em séries da emissora e, consequentemente, recusar os convites para o principal formato da TV brasileira. Recentemente, Cauã trabalhou nas séries ‘Justiça’, ‘Dois Irmãos’ e ‘Ilha de Ferro’.

A última novela feita pelo ator foi ‘A Regra do Jogo’, em 2015, onde deu vida ao personagem Juliano. Com as várias participações em séries e também com a realização do filme Pedro, de Laís Bodanzky, ele deverá ficar de fora das novelas até 2020, pelo menos.