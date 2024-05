Católicos, Juliano e Leticia Cazarré registram encontro com o Papa no Vaticano: ‘Dia inesquecível’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/05/2024 - 16:23 Para compartilhar:

Juliano e Leticia Cazarré estão realizando uma viagem especial à Itália. Católico, o casal esteve na audiência papal realizada na manhã desta quarta-feira, 22, no Vaticano. O ator e a stylist registraram o momento do encontro com o Papa Francisco e compartilharam com os seguidores no Instagram.

O caçula, Estêvão, de quase três meses de vida, também fez a viagem com os pais e esteve presente nesse momento inesquecível para a família.

“Hoje, dia 22 de maio de 2024, será sempre para nós um dia inesquecível. O dia em que nós conhecemos, apertamos as mãos, conversamos e nos apresentamos pessoalmente ao Santo Padre, o Papa Francisco”, descreveu Letícia na legenda da publicação no Feed com uma série de imagens entre fotos e vídeos.

“Apresentamos também nossa família inteira em um porta-retratos e o pequeno Estêvão, no meu colo, representando os irmãos. Apresentamos também todas as pessoas e especialmente as crianças que sofrem com doenças raras do Brasil”, descreveu ela.

Em seguida, a stylist e influenciadora contou que o casal conheceu o Papa Francisco a convite do padre brasileiro Márlon Múcio, responsável por um hospital especializado em doenças raras.

Além de Estêvão, Juliano e Leticia são pais de mais cinco crianças: Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de 3, Maria Madalena, de 2, e Maria Guilhermina, de quase 2, que possui Anomalia de Ebstein, uma condição congênita rara no coração.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Cazarré (@leticiacazarre)