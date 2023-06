Catia Fonseca brinca sobre repercussão de foto de biquíni: ‘Se soubesse, tinha feito pose’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/06/2023 - 13:41 Compartilhe

A comandante do Melhor da Tarde, atração da Band, Catia Fonseca, ‘causou’ na web, no início de junho, ao surgir descontraída, curtindo uma prainha de biquíni.

Ao comentar a repercussão, a apresentadora confessou que não esperava todo o burburinho que causou. Catia aproveitou para destacar a importância de valorizar a saúde e o bem-estar em vez priorizar a busca por uma estética irreal.

As declarações foram feitas com exclusividade para a revista AnaMaria, durante a final do concurso Minha Receita de Sucesso.

Tudo aconteceu quando a comunicadora curtia o calor do Rio de Janeiro e resolveu se refrescar no mar. Ao sair da água, ela foi clicada pelo marido, o diretor Rodrigo Riccó, congelando um momento espontâneo e natural da apresentadora.

“Se eu soubesse, tinha posto o peito no lugar, barriga para dentro, feito uma pose. Aí ele sugeriu que eu postasse e pensei: ‘Ah, quer saber? Vou postar’”, explicou ela.

Sobre a repercussão, Catia disse ter ficado surpresa de imediato, mas logo ponderou.

“Entendi que, como não apareço muito nessas situações, as pessoas estranham, mas ver uma mulher bonita com 54 anos é normal”, avaliou.

A apresentadora do vespertino, apesar de admitir que fez uma lipoaspiração 20 anos atrás, garante que seu foco está em manter uma vida saudável.

“Porque eu acredito que a beleza é uma consequência do que fazemos para conseguir ter mais saúde”, desabafou.

Confira a publicação de Catia Fonseca no Instagram:

