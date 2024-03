Catherine Mann ganha 2º mandato no comitê de política monetária do BoE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/03/2024 - 10:47 Para compartilhar:

Dirigente do Banco da Inglaterra (BoE, pela sigla em inglês), Catherine Mann foi nomeada para um segundo mandato de três anos no comitê de política monetária do banco central britânico, conforme comunicado do Ministério de Finanças do Reino Unido.

No começo de fevereiro, a economista norte-americana e Jonathan Haskel foram os únicos dirigentes do BoE a votar pela elevação do juro básico britânico, que acabou sendo mantido em 5,25%.

O BoE volta a decidir sobre juros na quinta-feira, 21.

O novo mandato de Mann no BoE se estenderá até agosto de 2027, diz o comunicado.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias