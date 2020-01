Caterpillar tem lucro maior do que o esperado no 4º trimestre

A Caterpillar divulgou hoje que teve lucro líquido de US$ 1,1 bilhão no quarto trimestre de 2020, equivalente a US$ 1,97 por ação. Em igual período de 2018, a empresa americana registrou ganho de US$ 1,05 bilhão, ou US$ 1,78 por ação. Com ajustes, o lucro por ação entre outubro e dezembro ficou em US$ 2,63, bem acima do consenso de US$ 2,38 da FactSet.

Na mesma comparação, a receita da Caterpillar teve queda de 8,4%, a US$ 13,14 bilhões, ficando abaixo da projeção da FactSet, de US$ 13,48 bilhões.

Para 2020, a Caterpillar prevê lucro ajustado por ação numa faixa de US$ 8,50 a US$ 10,00.

Após a divulgação do balanço, a ação da Caterpillar oscilou entre altas e baixas nos negócios do pré-mercado em Nova York. Às 8h55 (de Brasília), o papel caía 0,51%.