Caterpillar tem lucro e receita acima da expectativa; no pré-mercado, ação sobe 0,55%

A Caterpillar registrou lucro líquido de US$ 2,92 bilhões no segundo trimestre de 2023, com lucro ajustado de US$ 5,55 por ação, segundo balanço divulgado nesta terça-feira. Em igual período no ano passado, o lucro líquido havia sido de US$ 1,67 bilhão, com lucro por ação ajustado de US$ 3,18. Os valores vieram bem acima da projeção de analistas da Factset, que aguardavam lucro líquido de US$ 2,33 bilhões e lucro por ação ajustado de US$ 4,57.

As vendas e receitas entre abril e junho de 2023 da empresa de equipamentos para construção e mineração ficaram em US$ 17,3 bilhões, um crescimento de 22% na comparação anual. O resultado também ficou acima da previsão de analistas, de US$ 16,46 bilhões.

Após o balanço, a ação da empresa tinha alta modesta de 0,55% no pré-mercado em Nova York e operava perto da estabilidade, às 8h14 (de Brasília).

