Caterpillar tem lucro e receita abaixo do esperado no 3º trimestre

A Caterpillar divulgou hoje que teve lucro líquido de US$ 1,49 bilhão no terceiro trimestre do ano, equivalente a US$ 2,66 por ação. Em igual período de 2018, a empresa americana registrou ganho de US$ 1,73 bilhão, ou US$ 2,88 por ação. Com ajustes, o lucro por ação ficou em US$ 2,86 no último trimestre, abaixo do consenso de US$ 2,90 da FactSet.

Na mesma comparação, a receita da Caterpillar teve queda de 6,2%, a US$ 11,97 bilhões, também ficando aquém da projeção da FactSet, de US$ 13,41 bilhões.

A Caterpillar reduziu sua projeção de lucro por ação deste ano, de uma faixa de US$ 12,06 a US$ 13,06 para um intervalo de US$ 10,90 a US$ 11,40.

Às 7h55 (de Brasília), a ação da Caterpillar operava em forte baixa de 5% nos negócios do pré-mercado em Nova York. Com informações da Dow Jones Newswires.