Caterpillar supera previsão de lucro no 2º trimestre, mas vendas decepcionam

A Caterpillar registrou lucro líquido de US$ 1,673 bilhão no segundo trimestre de 2022, o equivalente a US$ 3,18 por ação, em termos ajustados. O resultado veio acima do que previam analistas consultados pela FactSet, que esperavam lucro por ação de US$ 3,01, e também em comparação com o mesmo período de 2021, quando a empresa teve lucro líquido de US$ 1,414 bilhão (ou US$ 2,56 por ação). As vendas, no entanto, vieram um pouco abaixo do consenso do mercado. Entre abril e junho de 2022, a Caterpillar acumulou vendas totais de US$ 14,247 bilhões, ante expectativa de US$ 14,28 bilhões. Às 08h02 (de Brasília), a ação da companhia recuava 3,88% no pré-mercado das bolsas de Nova York.