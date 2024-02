Caterpillar supera expectativas de lucro e receita no 4º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/02/2024 - 9:22 Para compartilhar:

A Caterpillar teve lucro líquido de US$ 2,68 bilhões no quarto trimestre de 2023, acima dos US$ 1,45 bilhões registrados no mesmo período do ano anterior, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira, 5. Em termos ajustados, a empresa teve lucro de US$ 5,23 por ação, superando projeção de analistas consultados pela Factset, de US$ 4,76 por ação.

A receita entre outubro e dezembro de 2023 da empresa de equipamentos para construção e mineração ficou em US$ 17,07 bilhões, um crescimento de 2,85% na comparação anual e levemente acima da previsão de analistas, de US$ 17,06 bilhões.

Após o balanço, a ação da Caterpillar avançava 6,30% no pré-mercado em Nova York, às 8h55 (de Brasília).

