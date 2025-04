Caterpillar decepciona em lucro no 1º trimestre e alerta sobre impactos de tarifas

A Caterpillar teve lucro líquido de US$ 2 bilhões no primeiro trimestre de 2025, abaixo do ganho de US$ 2,86 bilhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 30. Com ajustes, a fabricante americana de máquinas, motores e veículos pesados registrou lucro por ação de US$ 4,25 entre janeiro e março, aquém da previsão de US$ 4,35 de analistas consultados pela FactSet.

Já a receita da Caterpillar sofreu queda anual de 10% no trimestre, a US$ 14,2 bilhões, vindo abaixo do consenso da FactSet, de US$ 14,72 bilhões.

A empresa manteve projeções para o segundo trimestre de 2025, afirmando que espera receita similar a igual período de 2024, mas margem de lucro operacional ajustado menor devido ao impacto de tarifas.

A Caterpillar prevê impactos de custo adicional de US$ 250 milhões a US$ 350 milhões de tarifas, junto a ações líquidas iniciais de mitigação e controle de custos.

Segundo analistas, tarifas e inflação de custos são importantes para a Caterpillar, mas, como exportadora líquida dos EUA, o maior risco pode ser a cobrança de taxas retaliatórias por outros países.

*Com informações da Dow Jones Newswires