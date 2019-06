Catedral da Sé faz série de concertos com acesso inédito a espaços

A série Concertos 100 Anos da Cripta da Catedral da Sé vai promover 30 apresentações, reunindo grandes nomes e revelações da música instrumental e do canto coral brasileiros.

Os eventos serão gratuitos, com concertos na própria cripta e em outros locais de acesso restrito da catedral. Eles vão acontecer aos sábados, às 16 horas (com entre 80 e 120 lugares cada, a depender do local). Todos terão em média uma hora de duração, com transmissão ao vivo pela internet.

A programação irá de julho de 2019 a março de 2020. A programação da série, conteúdos exclusivos e a íntegra dos concertos já realizados poderão ser acessadas nas redes do projeto no site concertoscripta.com.br.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.