Cataratas do Iguaçu celebra 8º ano como uma das Maravilhas da Natureza

Rio – O Parque Nacional do Iguaçu realiza neste domingo (10) o Cataratas Day, evento comemorativo dos oito da eleição das Cataratas de Iguaçu como uma das 7 Maravilhas da Natureza. Para celebrar a data, o Parque convida visitantes e turistas a publicarem selfies nas redes sociais com hashtag #cataratasday2019.

Segundo o secretário de Turismo de Foz do Iguaçu (PR), Gilmar Piolla, a ação é uma ferramenta muito importante de divulgação do destino turístico.

Para o casal Milena e Luís Henrique Ferroni, que visitaram as Cataratas do Iguaçu pela primeira vez na última quinta-feira (7), a motivação em participar vem da beleza do lugar. “Eu já postei algumas fotos, mas com aquela paisagem incrível tem muitos outros ângulos para mostrar. É um lugar que você não cansa de olhar e se surpreender”, diz a jornalista.

A escolha como destino para as férias do casal foi motivada por fotos de outras pessoas conhecidas. “A minha irmã veio em junho e fez uma foto em que aparecia as cataratas com um arco-íris. A gente não teve a mesma sorte, mas é só uma motivação para voltar outras vezes em épocas diferentes do ano”, diz Milena.

As 275 quedas de água com diferentes alturas, que chegam a ultrapassar 80 metros, chamam tanto a atenção de turistas que coloca o Parque Nacional do Iguaçu como o segundo mais visitado do Brasil . Em 2018, o local recebeu quase 2 milhões de visitantes, no lado brasileiro, e 1,5 milhão, no lado argentino.

O reflexo das belas imagens registradas na memória dos visitantes e nas fotografias amplamente divulgadas pelo mundo levaram à escolha das Cataratas de Iguaçu como uma das 7 Maravilhas da Natureza, em uma votação global que durou quatro anos (2007 a 2011) e recebeu mais de 500 milhões de votos.

Amazônia

Além das Cataratas, a Amazônia, com parte de seu território no Brasil, também está entre os sete lugares em que a natureza caprichou na paisagem. Completam a lista a Baía Halong, no Vietnã; a Ilha Jeju, na Coreia do Sul; a Ilha Komodo, na Indonésia; o Rio Subterrâneo de Porto Princesa, nas Filipinas; e a Montanha da Mesa, na África do Sul.

Cataratas Day

No Brasil, o Cataratas Day começou a ser celebrado em 2014 e nesta 5ª edição, além da ação de comunicação, o Parque disponibilizará 60 ônibus e a entrada gratuita para moradores de Foz do Iguaçu e municípios da região. Haverá ainda um passeio ciclístico que sairá do estacionamento do Centro de Recepção do Visitante, às 7h.

“Ano passado recebemos quase 10 mil visitantes no dia, sem contar as postagens de fotos e vídeos dessa experiência em todos os cantos do mundo. Este ano esperamos receber 15 mil pessoas”, conclui Gilmar Piolla.