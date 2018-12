Catar vence novo amistoso de preparação para a Copa da Ásia e amplia boa fase

País-sede do Mundial de 2022, o Catar viu a sua seleção emplacar uma nova vitória durante a reta final de preparação para a Copa da Ásia, competição que começa no próximo dia 5 de janeiro, nos Emirados Árabes Unidos. Em amistoso realizado nesta terça-feira, em Doha, os catarianos derrotaram o Quirguistão por 1 a 0.

O triunfo obtido em casa manteve a boa fase vivida pelo Catar, que ganhou seis dos últimos oito amistosos que disputou. Neste período, superou também a China por 1 a 0, a Palestina (3 a 0), o Equador (4 a 3) e a até a Suíça (1 a 0), além de ter empatado com a Islândia (1 a 1) e sido batida apenas pelo Usbequistão (2 a 0).

O Catar vai integrar o Grupo E da Copa da Ásia de 2019, que também conta com o Líbano, a Coreia do Norte e a Arábia Saudita. A estreia no torneio será contra os libaneses, no dia 9 de janeiro. Antes disso, os catarianos ainda farão mais dois amistosos de preparação. Primeiro vão encarar a Argélia na quinta-feira e, ainda em 2018, fecharão o ano atuando em pleno dia 31 em duelo contra o Irã.

Assim como o Catar, o Quirguistão também vai participar desta próxima Copa da Ásia, na qual faz parte do Grupo C, ao lado de Coreia do Sul, China e Filipinas. A estreia será contra os chineses, no dia 7 de janeiro.

Em outros dois amistosos de preparação para a competição continental realizados nesta terça-feira, o Turcomenistão venceu o Afeganistão por 2 a 0 e Vietnã e Coreia do Norte empataram por 1 a 1. A estreia do Turcomenistão no torneio será em 9 de janeiro, diante do Japão, enquanto os vietnamitas e os norte-coreanos abrirão suas campanhas no dia 8, respectivamente contra Iraque e Arábia Saudita. Os afegãos não se classificaram para a Copa da Ásia.