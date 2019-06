Catar surpreende e empata com Paraguai na Copa América

SÃO PAULO, 15 JUN (ANSA) – A seleção do Catar surpreendeu neste domingo (16) e conseguiu arrancar um empate por 2 a 2 contra o Paraguai, no Maracanã, pelo grupo B da Copa América.

Os paraguaios abriram o placar logo aos quatro minutos, com o veterano Óscar Cardozo convertendo um pênalti.

Mesmo atrás do placar, os atuais campeões asiáticos não se abalaram e tiveram três grandes oportunidades de empatar o duelo. No entanto, foi o Paraguai quem ampliou. Aos 11 minutos da etapa final, Derlis González acertou um chute indefensável no ângulo do goleiro do Catar.

Os cataris continuaram mostrando um bom futebol e finalmente descontaram no 23º minuto. Almoez Ali arriscou um chute colocado de fora da área e mandou na gaveta do goleiro Gatito Fernández.

Menos de 10 minutos depois, o país asiático seguiu surpreendendo e empatou o confronto. Em uma bela jogada coletiva, Akram Afif deixou Boualem Khoukhi na cara do gol e o camisa 16 não desperdiçou. O meio-campista Rodrigo Rojas até tentou tirar de cabeça, mas não conseguiu impedir o tento.

A torcida presente no Maracanã apoiou a seleção do Catar e até gritaram “olé” na troca de passes do país asiático.

As condições das cadeiras do estádio também chamaram atenção.

Mesmo que o público do jogo tenha sido pequeno (pouco mais de 19 mil pessoas), diversos assentos estavam sujos e quebrados.

Na próxima rodada, os futuros anfitriões da Copa do Mundo de 2022 enfrentarão a Colômbia no Morumbi, em São Paulo, na quarta-feira (19). No mesmo dia, o Paraguai pegará a Argentina no Mineirão, em Belo Horizonte.(ANSA)