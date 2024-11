Catar se retira como mediador na guerra em Gaza, diz fonte

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/11/2024 - 13:01 Para compartilhar:

DUBAI, 9 NOV (ANSA) – O Catar se retirou neste sábado (9) das mediações para um cessar-fogo na Faixa de Gaza, que está envolvida há pouco mais de um ano em um sangrento conflito entre Israel e o grupo fundamentalista islâmico Hamas.

De acordo com uma fonte diplomática familiarizada com o assunto, citada pela imprensa local, o emirado decidiu abandonar as negociações pelo fato de o gabinete político do Hamas “não servir mais o seu propósito”.

“O Catar informou tanto os israelenses quanto o Hamas que, enquanto houver uma recusa em negociar um acordo de boa fé, eles não poderão continuar a mediar”, revelou a fonte.

Além disso, a mídia local apontou que o emirado decidiu não receber mais o Hamas após forte pressão dos Estados Unidos.

O pequeno Estado do Golfo rico em gás tem um vasto histórico de mediação de conflitos. Anteriormente, o Catar ajudou no fechamento de acordos para libertar americanos presos no Irã e no Afeganistão, além de comandar avanços diplomático em confrontos no continente africano. (ANSA).