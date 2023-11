Catar diz que 39 palestinos serão libertados neste domingo das prisões israelenses

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/11/2023 - 14:12 Para compartilhar:

Um total de 39 palestinos presos por Israel serão libertados da prisão neste domingo (26), disse o porta-voz do ministério das Relações Exteriores do Catar.

Como parte do acordo entre as duas partes, no terceiro dia da trégua na Faixa de Gaza, “39 civis palestinos serão libertados hoje [domingo] em troca da liberação de 13 reféns israelenses de Gaza, além de uma pessoa presa de nacionalidade russa e de três tailandeses”, disse Majed Al Ansari na rede social X, antigo Twitter.

O acordo, negociado pelo Catar com o apoio dos Estados Unidos e Egito e que entrou em vigor na sexta-feira, prevê quatro dias de trégua, a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza e a libertação de um total de 50 reféns, dos mais de 200 que ainda permanecem detidos em Gaza, assim como de 150 palestinos presos em cadeias israelenses.

csp/it/pc/an/dd/aa

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias