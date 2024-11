Catar deixa de ser mediador na guerra em Gaza, diz fonte diplomática

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/11/2024 - 16:01 Para compartilhar:

O Catar se retirou como mediador entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas após meses de esforços infrutíferos para acabar com a guerra na Faixa de Gaza, disse uma fonte diplomática neste sábado (9).

Ela também disse que o escritório do Hamas em Doha, sua capital, “não tem mais razão de existir”, acrescentou a fonte, sem especificar se o escritório seria fechado.

Juntamente com os Estados Unidos e o Egito, o Catar vem tentando, há meses, intermediar um cessar-fogo e um acordo para a troca de reféns e prisioneiros entre Israel e o Hamas, mas as negociações estão paralisadas. Desde o início da guerra, apenas uma trégua foi estabelecida, em novembro de 2023, que durou uma semana e permitiu essa troca.

O Hamas e Israel acusam um ao outro de bloquear as negociações para um cessar-fogo no conflito, que foi desencadeado por um ataque de combatentes islamistas no sul de Israel em 7 de outubro de 2023.

“Os cataris informaram aos israelenses e ao Hamas que, enquanto os dois lados se recusarem a negociar um acordo de boa-fé, eles não poderão mais desempenhar o papel de mediador”, disse a fonte diplomática sob condição de anonimato.

“Consequentemente, o escritório político do Hamas (em Doha) não tem mais razão de existir”, acrescentou.

No entanto, ele ressaltou que os cataris “estariam dispostos a se engajar novamente na mediação quando ambos os lados (…) demonstrarem uma vontade sincera de voltar à mesa de negociações”.

– Risco de fome ‘iminente’ –

No entanto, um alto funcionário do Hamas disse à AFP que o movimento não havia recebido “nenhum pedido para deixar o Catar”.

Enquanto isso, a guerra continua no território palestino, com a Defesa Civil anunciando a morte de 14 pessoas em dois bombardeios israelenses neste sábado.

De acordo com o porta-voz da agência, Mahmoud Basal, um bombardeio contra a escola Fahad al Sabah na Cidade de Gaza, no norte da Faixa, usada como abrigo para pessoas deslocadas, deixou “cinco mortos, incluindo crianças”.

Outro bombardeio israelense “contra tendas de pessoas deslocadas em Khan Yunis”, no sul do território, deixou “nove mortos”.

“Perdi meu irmão, seus filhos, meus próprios filhos e os filhos deles ficaram órfãos. Eles destruíram nossas casas, arruinaram nossas propriedades e nossos estoques se foram”, disse Afaf Tafesh à AFPTV em Khan Yunis, sem conseguir conter as lágrimas.

Em um relatório divulgado neste sábado, a ONU alertou novamente que há “uma probabilidade iminente e substancial de fome devido à rápida deterioração da situação na Faixa de Gaza”.

“É possível que os limites da fome já tenham sido ultrapassados ou que venham a ser ultrapassados em um futuro próximo”, disse o relatório.

O Exército israelense, por sua vez, chamou os dados do relatório de “tendenciosos e parciais” e o chefe do Estado-Maior israelense, general Herzi Halevi, disse que suas tropas “não vão parar” na ofensiva contra o Hamas.

– Bombardeios no Líbano –

A guerra se espalhou para o Líbano depois que o movimento pró-iraniano Hezbollah abriu uma frente contra Israel em 8 de outubro de 2023, em apoio ao Hamas.

Em 23 de setembro, o Exército israelense lançou uma campanha de bombardeio no Líbano, que foi seguida, uma semana depois, por uma ofensiva terrestre no sul do país.

Com essa operação, Israel diz que pretende neutralizar o Hezbollah para que os 60.000 habitantes do norte de Israel que tiveram que deixar suas casas por causa dos disparos de foguetes do movimento islâmico libanês possam retornar.

Neste sábado, o Ministério da Saúde libanês anunciou que o bombardeio israelense em várias cidades do leste e do sul do Líbano havia deixado cerca de 30 pessoas mortas.

O Hezbollah reivindicou a responsabilidade pelos disparos de foguetes contra o norte de Israel.

Mais de 2.700 pessoas foram mortas no Líbano desde 23 de setembro, a maioria civis, de acordo com o Ministério da Saúde.