Catar abre mercado para carne de caprinos e ovinos do Brasil

O Brasil poderá exportar carne de caprinos e de ovinos para o Catar, informaram os Ministérios da Agricultura e das Relações Exteriores (MRE), em nota conjunta. A autorização com a aprovação do Certificado Sanitário Internacional foi recebida ontem pelo governo brasileiro.

“A abertura do mercado catariano para carnes de caprinos e de ovinos de origem brasileira, que têm alcançado presença crescente no mercado internacional, deverá contribuir para diversificar a pauta do comércio bilateral”, disseram as pastas.

O Brasil exportou cerca de US$ 200 milhões em produtos agropecuários para o Catar de janeiro a setembro deste ano, sendo 90% equivalente a embarques de proteínas animais, de acordo com dados da balança comercial brasileira.

No ano, o País acumula 182 aberturas de mercado para produtos do agronegócio nacional.