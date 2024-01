Castrolanda vai instalar entreposto para grãos no Tocantins

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/01/2024 - 17:30 Para compartilhar:

São Paulo, 29 – A Castrolanda Cooperativa Agroindustrial, com sede em Carambeí (PR) e atuação no Sul e Sudeste do País, anunciou nesta segunda-feira, 29, em nota, a instalação de um entreposto de recebimento de grãos em Colinas do Tocantins (TO). Segundo a instituição, o objetivo “é fomentar a produção agrícola local, dando suporte a produtores que desejam investir na região”.

A área adquirida para a instalação da unidade é de 83 hectares, localizada ao norte da cidade, às margens da rodovia BR-153 e a pouco mais de 12 km do centro de Colinas. “A localização é estratégica para receber a safra de produtores e escoá-la até regiões portuárias”, segue a cooperativa.

Segundo a Castrolanda, o principal motivo da chegada da cooperativa ao Norte do País “se dá pela dificuldade de aquisição, por parte dos cooperados que atuam nas Regiões Sul e Sudeste, de novas terras para ampliar os negócios locais”.

“A Castrolanda tem como desafio atual para as áreas agrícolas o ganho de escala e o crescimento limitado devido à falta de terras para plantio nas regiões de atuação da cooperativa”, reforça a empresa, na nota. “Esse cenário se deve a fatores como concentração fundiária, valorização de terras na Região Sul e Sudeste, expansão das áreas urbanas e tantos outros que dificultam ao nosso cooperado qualquer possibilidade de ampliar a área de atuação.”

