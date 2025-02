Castrolanda tem lucro recorde de R$ 273 milhões em 2024; sobras somam R$ 116,6 mi

São Paulo, 24 – A Castrolanda Cooperativa Agroindustrial, de Castro (PR), registrou resultado líquido recorde de R$ 273 milhões em 2024, segundo balanço financeiro apresentado aos cooperados na 74ª Assembleia Geral Ordinária (AGO), realizada na semana passada. As sobras distribuídas aos cooperados totalizaram R$ 116,6 milhões, o dobro do valor pago em 2023, conforme nota da cooperativa.

“Vejo que o resultado que tivemos, bem como as sobras, são fruto de um trabalho inteiro que, além de gerar valor para a cooperativa, agregou para os nossos associados”, afirmou o presidente da Castrolanda, Willem Bouwman, em nota.

A cooperativa encerrou 2024 com 1.275 cooperados. A produção de leite atingiu 536,4 milhões de litros, um aumento de 6,4% em relação ao ano anterior. No mercado agrícola, a produção de grãos totalizou 637,7 mil toneladas, queda de 9,9% sobre as 708 mil toneladas de 2023. No setor de carne suína, a produção caiu 8,8%, para 48,6 mil toneladas.

A Castrolanda também distribuiu R$ 3,8 milhões em sobras técnicas aos cooperados que entregaram grãos nos armazéns da cooperativa.

“Na cooperativa, o cooperado é dono do negócio, e as sobras distribuídas demonstram a importância do engajamento no sistema cooperativista”, disse o gerente executivo de Gente e Gestão, Pedro Dekkers, no comunicado.

A cooperativa não divulgou o faturamento de 2024. Em 2023, o faturamento bruto foi de R$ 6,7 bilhões, com queda de 7,4% em relação ao ano anterior, segundo informações da cooperativa.

Para 2025, a Castrolanda inicia a implementação do planejamento estratégico “Horizonte 2030”. “Agora nós estamos transformando o planejamento em propostas e projetos para atingir o objetivo que o nosso associado trouxe para a cooperativa, que é buscar crescimento”, complementou Bouwman.