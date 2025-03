Castrolanda, do PR, prevê colheita recorde de 547 mil t na safra 2024/25

São Paulo, 24 – A Castrolanda Cooperativa Agroindustrial, com sede em Castro (PR), estima alcançar uma produção recorde de 547,8 mil toneladas de grãos na safra de verão 2024/25. O aumento da produtividade de soja e milho nas áreas atendidas pela cooperativa nos Estados do Paraná e de São Paulo deve garantir esse resultado até meados de abril, informou a cooperativa em nota.

Na soja, a Castrolanda projeta produtividade entre 73 e 75 sacas por hectare em uma área de 81.790 hectares, o que superaria o recorde anterior de 71 sacas por hectare obtido na safra 2021/22. Os números já ultrapassam os resultados de 2023/24, quando foram colhidas 68 sacas por hectare.

Para o milho verão, a estimativa é alcançar entre 205 e 208 sacas por hectare em 17 mil hectares, acima do recorde de 203 sacas por hectare da safra 2019/20.

O supervisor técnico da Castrolanda, Herbet Krupnishi de Lima, disse na nota que o bom desempenho se deve a fatores como clima favorável, controle eficiente de pragas e qualidade das sementes. “Estamos tendo uma qualidade muito boa tanto da soja quanto do milho, com um bom manejo de doenças e pragas, além das condições climáticas, que estão favorecendo”, afirmou.

Lima alertou que, nesta reta final da colheita, a soja enfrenta pressão da ferrugem asiática. “A nossa região é uma das últimas a plantarem soja no Estado do Paraná e a ferrugem se prolifera muito com o vento”, explicou. Apesar disso, o clima que favorece a doença também beneficia a produção, segundo ele.

A cooperativa informou que já recebeu mais de 50% da produção de soja e milho em suas unidades distribuídas nas cidades de Castro, Itaberá, Piraí do Sul, Ponta Grossa e Ventania. Para garantir o armazenamento da safra recorde, a Castrolanda ampliou sua capacidade de estocagem de 480 mil para 500 mil toneladas com a instalação de quatro novos silos em 2024 – um na matriz, em Castro, e três em Ponta Grossa.

“Não estamos tendo dificuldades com relação à recepção e tudo está ocorrendo com normalidade. Toda a safra anterior foi comercializada e, com isso, iniciamos com estoque baixo”, disse o gerente de Grãos da Castrolanda, Diógenes Julio Huzar Novakowiski, também na nota.