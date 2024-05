Castro pode ser o 7º governador do RJ a perder mandato; veja a lista

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/05/2024 - 12:54 Para compartilhar:

O TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro) retoma nesta quinta-feira, 23, às 15h, o julgamento que analisa o pedido de cassação do mandato do governador Cláudio Castro (PL) por suposto abuso de poder político e econômico durante o processo eleitoral de 2022.

+ TRE-RJ retoma julgamento que pode cassar governador Cláudio Castro por abuso de poder

Além de Castro, o vice-governador Thiago Pampolha (MDB), o presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), o deputado estadual Rodrigo Bacellar (PL), outros três deputados, um estadual e dois federais, são alvos da ação no tribunal.

Antes de o juiz Marcello Granado interromper o julgamento ao apresentar um pedido de vista (mais tempo para análise do caso), o relator do processo, o magistrado Peterson Barroso Simão, havia votado pela cassação de mandato e inelegibilidade do governador do Rio de Janeiro por oito anos. Também votou pela cassação do vice-governador e pela cassação e inelegibilidade do presidente da Alerj.

Agora os outros seis juízes vão avaliar a acusação da Procuradoria Regional Eleitoral do Estado de que os envolvidos usaram servidores temporários como cabos eleitorais, além de utilizarem a máquina pública estadual.

Caso seja condenado, Cláudio Castro será o 7° governador do Rio de Janeiro a ter sido afastado do cargo, desde a redemocratização.

Veja a lista dos governadores do RJ que já foram cassados:

Moreira Franco;

Sérgio Cabral;

Luiz Fernando Pezão;

Anthony Garotinho;

Rosinha Garotinho;

Wilson Witzel.

Durante esse período, apenas Marcelo Alencar cumpriu seu mandato de forma completa, entre 1995 e 1999.

Benedita da Silva, Nilo Batista e Francisco Dornelles também atuaram no governo do Rio de Janeiro. Apesar de nunca terem sido afastados, eles ocupavam o posto de vice-governador e assumiram os mandatos quando os eleitos saíram.