Castanhari terá que pagar R$ 100 mil de indenização para Melhem

De acordo com informações do Uol, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que Felipe Castanhari pague uma indenização de R$ 100 mil a Marcius Melhem. O youtuber terá que fazer uma publicação em suas redes sociais sobre o conteúdo da sentença.

De acordo com o portal, a decisão foi publicada ontem e assinada pelo juiz Valentino Aparecido de Andrade. Nela, também é indicado um reembolso das despesas processuais de Melhem.

Melhem abriu o processo contra Castanhari em janeiro deste ano. O que motivou o ex-diretor da TV Globo foi uma publicação do youtuber feita no dia 5 de dezembro de 2020, no Twitter. Nela, Castanhari dizia:

“Não caiam nesse discursinho de merda do Marcius Melhem. Esse cara é um criminoso, um escroto, um assediador que merece cadeia por todo sofrimento que causou”, escreveu Castanhari na época.

