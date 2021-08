Castanhal-PA e Ferroviária são os primeiros classificados à 2ª fase da Série D

O Castanhal-PA e a Ferroviária-SP são os primeiros clubes classificados, de forma matemática, para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D – a quarta divisão nacional. Neste domingo, mesmo atuando fora de casa, o time paraense venceu por 2 a 0 o Ypiranga-AP e confirmou a melhor campanha após esta 10.ª rodada.

No Grupo A1, o time paraense soma 26 pontos, enquanto que o próprio Ypiranga é quarto colocado, com 11 pontos. Agora só restam quatro rodadas na primeira fase, ou seja, 12 pontos em disputa. O destaque ficou para a goleada de 5 a 0 do Penãrol-AM em cima do Atlético Acreano-AC.

A Ferroviária confirmou sua vaga com os resultados desta rodada. O time paulista tem a segunda melhor campanha, com 25 pontos e oito vitórias no Grupo A6. Acontece que ainda haverá o confronto entre Rio Branco, de Venda Nova (ES) e Boa-MG, que brigam por uma vaga. Se o time mineiro vencer, o capixaba só chegaria no máximo a 25 pontos e 7 vitórias. Se empatar, o Boa chegaria no máximo a 24 pontos. Se a equipe de Varginha (MG) perder, só chegaria a 23.

O Juazeirense-BA, que no meio da semana fez 2 a 0 em cima do Santos pela Copa do Brasil, confirmou a liderança do Grupo A4. Em casa venceu por 1 a 0 o Retrô-PE e chegou aos 22 pontos. O Sergipe é vice-líder com 18 pontos após vencer por 2 a 0 o ASA.

No Grupo A7, o Bangu confirmou sua reação ao vencer por 3 a 1 o Madureira, em um duelo estadual. Os dois times têm 13 pontos e brigam pela quarta vaga. O Cianorte-PR é o terceiro com 15 pontos porque venceu por 2 a 1 o Boavista-RJ. O Santo André é vice-líder com 17 e a Portuguesa lidera com 19.

A rodada vai ser fechada nesta segunda-feira com o duelo entre ABC e Caucaia-CE pelo Grupo A3. O jogo será disputado, a partir das 16 horas, em Natal. O ABC lidera com 19 pontos e o Caucaia só tem oito pontos, em penúltimo lugar.

Os 64 times foram divididos em oito grupos com oito integrantes cada, que jogam em turno e returno dentro de suas chaves, totalizando 14 rodadas. Os quatro primeiros de cada grupo avançam à segunda fase que vai reunir 32 clubes.

Confira a 10.ª rodada da Série D do Brasileiro:

Sexta-feira

Águia Negra-MS 0 x 1 Ferroviária-SP

Sábado

Atlético-CE 0 x 2 América-RN

Gama-DF 0 x 1 Brasiliense-DF

Santo André-SP 2 x 1 Inter de Limeira-SP

Marcílio Dias-SC 1 x 1 Juventus-SC

Joinville-SC 3 x 0 Rio Branco-PR

Murici-AL 2 x 2 Itabaiana-SE

Palmas-TO 2 x 1 Tocantinópolis-TO

Imperatriz-MA 0 x 1 Moto Club-MA

4 de Julho-PI 0 x 2 Guarany de Sobral-CE

União-MT 0 x 1 Nova Mutum-MT

Goianésia-GO 0 x 1 Jaraguá-GO

Uberlândia-MG 0 x 0 Boa-MG

Caldense-MG 0 x 0 Patrocinense-MG

São Bento-SP 2 x 3 Portuguesa-SP

Esportivo-RS 2 x 2 FC Cascavel-PR

Porto Velho-RO 0 x 2 Aparecidense-GO

GAS-RR 0 x 2 São Raimundo-RR

Domingo

Central-PE 0 x 0 Sousa-PB

Rio Branco-ES 0 x 3 Rio Branco (Venda Nova)-ES

Bangu-RJ 3 x 1 Madureira-RJ

Aimoré-RS 2 x 0 Caxias-RS

Penarol-AM 5 x 0 Atlético Acreano-AC

Paragominas-PA 0 x 0 Juventude-MA

Treze-PB 0 x 0 Campinense-PB

Juazeirense-BA 1 x 0 Retrô-PE

Sergipe-SE 2 x 0 ASA-AL

Bahia de Feira-BA 1 x 2 Atlético Alagoinhas-BA

Cianorte-PR 2 x 1 Boavista-RJ

Galvez-AC 2 x 2 Fast Clube-AM

Ypiranga-AP 0 x 2 Castanhal-PA

Segunda-feira

16 horas

ABC-RN x Caucaia-CE

