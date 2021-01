Castán lamenta derrota do Vasco: ‘Coritiba não tem o que fazer no campeonato’

Leandro Castán não engoliu a derrota do Vasco para o Coritiba por 1 a 0, neste sábado, em São Januário, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor criticou o estilo de jogo da equipe paranaense e até rebaixou o adversário à Série B.

“Sabia que seria um jogo catimbado. Eles não têm mais o que fazer no campeonato e vieram com esse espírito desde o minuto inicial, quando ficaram gritando. Eles se fecharam, deram um chute no gol e marcaram. Praticamente não tiveram chances, mas não conseguimos furar o bloqueio deles e acabamos perdendo”, falou o zagueiro.

Leandro Castán também comentou sobre a expulsão de Henrique aos 29 minutos do primeiro tempo, após deixar o braço no rosto de Sarrafiore. Apesar de atuar com um jogador a menos, o time carioca criou as melhores oportunidades, mas encontrou Wilson em noite iluminada. “O Henrique acertou mesmo, mas futebol é contato. Na minha visão, o árbitro exagerou demais na expulsão”, limitou-se a dizer.

Esta foi a primeira derrota neste retorno do técnico Vanderlei Luxemburgo ao Vasco, que terminou a noite na 15.ª colocação, com 32 pontos, três na frente do Bahia, o primeiro dentro da zona de rebaixamento.

O Vasco terá a chance de dar a volta por cima frente ao Red Bull Bragantino, na quarta-feira, às 21h30, no Nabi Abi Chedid.

