Castán aceita vaias da torcida do Vasco: ‘Temos que escutar e ficarmos quietos’

O clima no Vasco está ainda pior após nova derrota, nesta sexta-feira, dessa vez para o Cabofriense, no estádio de São Januário, por 1 a 0, para a Cabofriense, pela quarta rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.

Após a partida, o capitão da equipe, Leandro Castán, falou em nome do grupo e admitiu que a equipe precisa melhorar rapidamente para não se complicar ainda mais na temporada.

“É um momento de cada um olhar para si e ver o que pode melhorar. Sem querer apontar para um ou para outro. É hora de cada um olhar no espelho e ver o que pode fazer diferente para o time todo melhorar”, afirmou.

O jogador deu razão ao torcedor que vaiou a equipe na saída do gramado e cobrou muito o elenco, o técnico Abel Braga e o presidente Alexandre Campello. “A gente sabe que o torcedor quer resultado imediato, e eles têm razão. A gente tem que escutar, baixar a cabeça, seguir trabalhando e ficar quieto”, disse.

Castán ainda lembrou que o Vasco tem uma sequência complicada de jogos, com um clássico contra o Botafogo, no domingo, e a estreia pela Copa Sul-Americana na próxima quarta-feira. Com quatro pontos, o time é o quarto colocado no Grupo B da Taça Guanabara.

“A gente sabe que quarta tem um jogo importante da Sul-Americana. Vamos devagarzinho, que ainda tem clássico no final de semana. Temos que seguir trabalhando, que a gente vai melhorar”, concluiu Castán.