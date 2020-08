Cássio vê Paulista como “página virada” e se diz confiante para Brasileiro Goleiro do Corinthians diz que elenco já superou perda do título do Campeonato Paulista e mostra confiança em uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, depois de uma boa arrancada no torneio estadual. Corinthians estreia na competição contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira.