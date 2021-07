Cássio vê Majestoso equilibrado, mas com chances para o Corinthians: ‘Clássico é assim’ Goleiro foi um dos destaques do time no empate em 0 a 0 com o São Paulo nesta quarta-feira, na Neo Química Arena. Para ele, objetivo foi não se expor na partida desta noite

O Corinthians fez uma partida bastante discreta diante do São Paulo, nesta quarta-feira, em Majestoso na Neo Química Arena, pela oitava rodada do Brasileirão-2021. Nem mesmo o rival teve grande atuação, levando a partida para o equilíbrio, porém com baixo nível técnico. Para Cássio, os clássicos exigem que seja dessa forma, mas viu seu time com chances para vencer.

Em entrevista na saída de campo para a TV Globo, o goleiro do Timão comentou o que achou do duelo desta noite, e citou o jogo equilibrado e a necessidade de manter um padrão para não se expor para o adversário.

– Foi um jogo equilibrado, de poucas chances, um clássico, muitas vezes você não pode se expor, acho que tem que manter um padrão. Lógico que nós tínhamos o intuito e acho que criamos oportunidades que poderíamos ter feito gols, principalmente no primeiro tempo, bola na trave, Clássico, foi um jogo equilibrado, em certos momentos o São Paulo se defendeu mais do que a gente e em outros momentos eles foram melhores – analisou o arqueiro.

Por se tratar de um confronto entre rivais e com alto teor de tensão envolvido, Cássio acredita que nesses momentos mostrar empenho e vontade, às vezes, é melhor do que qualidade técnica, que ele admite ter ficado de lado no jogo.

– Clássico é sempre um jogo aberto, no meu ponto de vista clássico é jogado assim, tem essa confusão no final, mas mostra empenho e vontade e às vezes a qualidade fica um pouco de lado – concluiu.

Com o empate, o Corinthians foi a dez pontos na tabela de classificação e está na 10ª posição após oito rodadas. No próximo sábado, o Timão enfrenta o Internacional, na Neo Química Arena, às 21h, pela 9ª rodada do Brasileirão.

