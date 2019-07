Cássio vê empate com Fla dar confiança a corintianos para sequência do Brasileiro

O goleiro Cássio afirmou que o empate por 1 a 1 com o Flamengo, neste domingo, na Arena Corinthians, dá mais confiança ao time corintiano para a sequência do Campeonato Brasileiro. O jogador lembrou que o clube carioca foi um dos que mais investiu na contratação de jogadores para o torneio e que, atuando no estádio alvinegro, os corintianos lutaram para sair com a vitória desde os primeiros minutos neste último duelo em São Paulo.

“O time do Flamengo é competitivo, trouxe investimento, jogador, treinador, mas jogando em casa tem de querer ganhar de todo mundo. A gente sai satisfeito pelo empenho, mas infelizmente tomamos o empate. Saímos confiantes para as próximas partidas”, ressaltou o atleta.

O goleiro ainda comentou o gol do Flamengo, após a intervenção do árbitro de vídeo. Cássio e os companheiros de clubes foram uníssonos sobre o benefício do uso da tecnologia para evitar erros, mas criticou o tempo entre o gol anulado e a decisão do VAR: seis minutos.

“Vejo por dois lados. (O VAR) Tem de ser rápido, mas às vezes você pressiona o árbitro e ele faz situações como Palmeiras e Botafogo, e aí vai julgamento, anula jogo, não anula. Não sei se tem como tentar ser mais rápido, não sei o que pode ser feito, mas ficar ali um tempo parado perde ritmo. Não adianta também vir criticar, temos de ajudar para o VAR acrescentar ao futebol”, enfatizou.

Após empatar com o Flamengo, o Corinthians voltará a campo na quinta-feira para enfrentar o Montevideo Wanderers, do Uruguai, novamente em Itaquera, pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Já pelo Brasileirão o próximo compromisso será diante do Fortaleza, no Castelão, no domingo, pela 12ª rodada.